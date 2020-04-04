Политика

ИзвестияИзвестияВ раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии. В эфире телеканала «112 Украина» политик предположил, что украинских дипломатов поразил «вирус».
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Рабинович раскритиковал решение украинских властей присоединиться к санкциям против Минска

Слово и Дело02:20

Депутат Рады осудил присоединение Киева к санкциям ЕС против Белоруссии

News.ru02:06

Депутат Рады — о санкциях Украины против Белоруссии: Какой дегенерат это придумал?

Life.ru00:37

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Известия00:41

На Украине посмеялись над санкциями против Белоруссии

Lenta.ru00:50

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

РИА Новостивчера в 23:25

Рабинович: Запомните мои слова: в следующем году будут досрочные парламентские выборы!

Голос Правдывчера в 13:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество

Кадыров ввел комендантский час в Чечне

По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Ньюс-НН вчера в 13:18
Общество

В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета вчера в 07:10
Экономика

Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Банк России не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на следующий месяц, когда закончатся нерабочие дни.
Московский Комсомолец 01:10
Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Российская газета вчера в 04:38
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:14
Энергетика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
РБК вчера в 19:07
Общество

«Волонтерам-медикам» выделили 242 млн рублей для борьбы с COVID-19

Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие

Коронавирус уничтожает Североатлантический альянс

Члены Североатлантического альянса, некогда строящие взаимоотношения на взаимовыручке, оказались не готовы к новому вызову.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 15:24
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 01 апреля в 18:26
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса вчера в 11:55
Армия и оружие

Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:16
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Общество

Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома

Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля. В силу вступили изменения в Указ Губернатора.
Первый Тульский вчера в 12:52
Общество

Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию

В Соединенных Штатах более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.
Российская газета 00:43
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Здоровье

ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно

Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
The Penza Post вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное