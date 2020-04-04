Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии. В эфире телеканала «112 Украина» политик предположил, что украинских дипломатов поразил «вирус».

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

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