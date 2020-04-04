Политика

ИзвестияИзвестияВ раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии. В эфире телеканала «112 Украина» политик предположил, что украинских дипломатов поразил «вирус».
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новостивчера в 23:25

Подробнее о событии

Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии

Московский Комсомолец05:28

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Известия00:41

В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии

Газета.Ru03:23

«Какой вирус их там поразил»: новые украинские санкции высмеяли даже в Раде

Телеканал 360°02:54

На Украине посмеялись над санкциями против Белоруссии

Lenta.ru00:50

Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине

REGNUM04:42

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

РИА Новостивчера в 23:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:17
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 06:45
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Музыка

РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции

Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.
РБК 06:44
Общество

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Агентство Москва 07:05
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Политика

США перехватили 200 тысяч масок, предназначенных для полиции Берлина

В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.
RuNews24.ru 05:59
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости 06:41
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
News.ru 05:23
Футбол

Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА чаще остальных матерится

29-летний защитник ЦСКА Марио Фернандес дал интервью пресс-службе армейцев, в котором рассказал, кто из игроков московского клуба чаще всех матерится.
Sport.ru 05:44
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости 02 апреля в 20:18
Общество

Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу

Вчера, 3 апреля, Сергей Цивилев анонсировал своё обращение к кузбассовцам и сегодня губернатор огласил решение властей касаемо «нерабочего месяца».
Сибдепо 04:09
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

Диктатор Третьего рейха Адольф Гитлер мог отдать Берлин ради сохранения Будапешта.
iReactor 05:37
Здоровье

Роспотребнадзор: ВОЗ рекомендует правильно питаться на самоизоляции

ВОЗ рекомендует не забывать о потребностях других людей и не делать лишних покупок.
Слово и Дело 05:54
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Газета.Ru 04:50
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное