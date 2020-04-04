Политика
ИзвестияВ раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии. В эфире телеканала «112 Украина» политик предположил, что украинских дипломатов поразил «вирус».
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.РИА Новостивчера в 23:25
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Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в РФ
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Происшествия
В Мурманске предотвратили теракт
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Музыка
РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции
Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.
Общество
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Политика
США перехватили 200 тысяч масок, предназначенных для полиции Берлина
В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
Футбол
Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА чаще остальных матерится
29-летний защитник ЦСКА Марио Фернандес дал интервью пресс-службе армейцев, в котором рассказал, кто из игроков московского клуба чаще всех матерится.
Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Общество
Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу
Вчера, 3 апреля, Сергей Цивилев анонсировал своё обращение к кузбассовцам и сегодня губернатор огласил решение властей касаемо «нерабочего месяца».
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
Диктатор Третьего рейха Адольф Гитлер мог отдать Берлин ради сохранения Будапешта.
Здоровье
Роспотребнадзор: ВОЗ рекомендует правильно питаться на самоизоляции
ВОЗ рекомендует не забывать о потребностях других людей и не делать лишних покупок.
Общество
Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края
Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.