Политика

ИзвестияИзвестияВ раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
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В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

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В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»

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В Раде заинтересовались деталями продажи «Слуги народа» ТНТ

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В Верховной Раде возникли вопросы к Зеленскому из-за показа его сериала в России

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BFM.ru12:11

Что почём. Оппозицию в Раде интересует сделка Зеленского с ТНТ

REGNUM13:51

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

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