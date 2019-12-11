Политика
ИзвестияВ раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
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Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Космос
Европа запустит первый сборщик космического мусора
Европейское космическое агентство (ЕКА) и швейцарский стартап ClearSpace запустят первый аппарат для уничтожения космического мусора.
Здоровье
Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей
Нейрохирург о ненужных операциях и вопросах, которые стоит задать врачу Подробнее Как правило, граждане обращаются к другим специалистам, фармацевтам, чтобы проверить назначения медиков или обсуждают диагноз с близкими.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
Кино
Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Футбол
«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Кино
«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года
Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Футбол
Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»
Карло Анчелотти покинул пост наставника "Наполи", о чем клуб объявил после победы в заключительном туре группового этапа над бельгийским "Генком" (4:0), благодаря чему итальянская команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Футбол
Рекордсмен «Амкара» считает очень слабым чемпионат России
"Зенит", который лидирует в чемпионате России, имея отрыв от преследователей в десять очков, 10 декабря со счетом 0:3 проиграл португальской "Бенфике" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России
Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.
Хоккей
Овечкин признался, что любит Америку
Здоровье
Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.