Политика

ИзвестияИзвестияВ раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru14:31

Что почём. Оппозицию в Раде интересует сделка Зеленского с ТНТ

REGNUM13:51

В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»

РБК11:32

В Верховной Раде возникли вопросы к Зеленскому из-за показа его сериала в России

Lenta.ru13:01

В Раде требуют от Зеленского отчет о продаже «Слуги народа»

BFM.ru12:11

В Раде заинтересовались деталями продажи «Слуги народа» ТНТ

Телеканал 360°13:19

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Здоровье

Врачи назвали лучший напиток для снижения сахара в крови

Ранее врач рассказала о том, с помощью доступных всем методов можно избежать сердечных заболеваний и предотвратить возникновение гипертонии.
Профиль 08:21
Музыка

Билан ответил на слухи об отказе от участия в концерте из-за Лазарева

ТК Звезда 21:20
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Коммерсантъ 13:57
Общество

Прощание с Лужковым пройдет в Москве

Интерфакс 20:21
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Общество

П.Дитятев назначен заместителем главы департамента финансов Москвы

«Принять Дитятева Павла Владимировича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента финансов Москвы», - говорится в распоряжении.
Агентство Москва 08:53
Политика

Лаврова обвинили в искажении фактов

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Утро.ru 10:40
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском 21:48
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru 08:51
Происшествия

В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер

Российская газета 06:35
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК 15:11
Гаджеты

IPhone 4 стал лучшим гаджетом десятилетия

Газета.Ru 08:44
Футбол

Брюгге — Реал 1:3

Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Советский спорт 05:03
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv 01:32
Авто

Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
РИА Новости 22:05
Политика

США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
News.ru 14:58
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11:44
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Спорт

Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
РИА Новости 08:39
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
ТАСС 19:43
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 17:00
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

RT на русском вчера в 01:05
Спорт

Ласицкене ответила Колобкову на предложение сформировать состав ВФЛА

Газета.Ru 12:53
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о вреде некоторых продуктов

Вечерние Челны 00:41
Политика

Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
MOS.news 09:47
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное