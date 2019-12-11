Политика
ИзвестияВ раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
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Здоровье
Врачи назвали лучший напиток для снижения сахара в крови
Ранее врач рассказала о том, с помощью доступных всем методов можно избежать сердечных заболеваний и предотвратить возникновение гипертонии.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
П.Дитятев назначен заместителем главы департамента финансов Москвы
«Принять Дитятева Павла Владимировича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента финансов Москвы», - говорится в распоряжении.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Экономика
Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
Происшествия
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Гаджеты
IPhone 4 стал лучшим гаджетом десятилетия
Футбол
Брюгге — Реал 1:3
Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Авто
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
Политика
США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы
Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Общество
«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения
Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о вреде некоторых продуктов
Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.