Происшествия
RT на русскомВ районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
В Сретенском районе Забайкалья властями объявлен траур по 19 погибшим в ДТП с автобусом. «2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура», — приводит ТАСС сообщение администрации. 1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги.
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В Сретенском районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в аварии с автобусом
Комсомольская правда20:24
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