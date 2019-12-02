Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

В Сретенском районе Забайкалья властями объявлен траур по 19 погибшим в ДТП с автобусом. «2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура», — приводит ТАСС сообщение администрации. 1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги.
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День траура объявлен в Сретенском районе Забайкалья из-за ДТП с автобусом

Чита.Ру20:24

День траура объявили в Сретенском районе из-за ДТП с автобусом

Zab.RU19:56

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Сретенском районе Забайкалья

ТАСС19:45

В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском19:25

В Сретенском районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в аварии с автобусом

Комсомольская правда20:24

В Забайкалье объявлен траур по 19 погибшим при падении автобуса с моста

Интерфакс19:02

Названа сумма компенсации семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Lenta.ru19:55
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Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

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Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
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