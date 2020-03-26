Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $30 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Происшествия В Тамбовской области рассказали о находящихся в карантине по COVID-19 Около 350 человек, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран и контактировавших с заразившимися коронавирусом жителями региона, находятся под медицинским наблюдением в Тамбовской области, сообщает в четверг региональная администрация в Telegram-канале.

Общество Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

Гаджеты Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.

Здоровье В России готовятся к развитию коронавируса по типу ядерной реакции В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Общество Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.

Экономика Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей «Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.

Общество Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Культура Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов Смирнову было 37 лет, он ушел из жизни 25 марта после тяжелой болезни. В ЦАТРА артист проработал 17 лет и отметился более чем 30 ролями.

Общество Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля "Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Общество Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб в среду, 25 марта.

Экономика Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.

Общество Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.

Шоу-бизнес Умерла народная актриса Инна Макарова Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.

Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.