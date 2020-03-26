Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский самолет Су-27 упал в Черное море

Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
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Вертолет направлен в новый район поисков пропавшего в Черном море Су-27

Коммерсантъ02:36

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Интерфакс00:10

Спасательное судно дошло к новому району поисков пилота Су-27 в Черном море

ТАСС02:50

Ветер осложняет поиски пилота Су-27 в Черном море

РИА Новости03:02

В Чёрном море в ходе поисков Су-27 зафиксирована активность радиобуя

RT на русском00:29

В новый район поисков разбившегося Су-27 направили вертолет

Известия01:19

Спасатели заявили о надежде найти пилота разбившегося Су-27 живым

РБК00:37
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Политика

Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия

Жительнице Челябинской области предъявили штраф за фейк о коронавирусе

Жительнице города Озерск Челябинской области предъявили административный штраф 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:56
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
ТАСС вчера в 18:20
Театры

Домогаров решил покинуть МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Evo-rus.com 03:17
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Происшествия

В Тамбовской области рассказали о находящихся в карантине по COVID-19

Около 350 человек, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран и контактировавших с заразившимися коронавирусом жителями региона, находятся под медицинским наблюдением в Тамбовской области, сообщает в четверг региональная администрация в Telegram-канале.
РИА Новости 02:22
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

ЦБ объяснил рекомендацию обезопасить выдачу наличных через банкоматы

Банк России разъяснил свою рекомендацию банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема.
Известия 24 марта в 07:18
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Здоровье

В России готовятся к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей

На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:03
Экономика

Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Политика

Захарова прокомментировала отношение к российским военным в Италии

Жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
ТАСС 01:41
Общество

Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Известия 01:11
Культура

Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов

Смирнову было 37 лет, он ушел из жизни 25 марта после тяжелой болезни. В ЦАТРА артист проработал 17 лет и отметился более чем 30 ролями.
РБК вчера в 18:41
Общество

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.
ТАСС вчера в 17:35
Общество

Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве

Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб в среду, 25 марта.
Известия вчера в 18:04
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Общество

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Интерфакс вчера в 15:24
Общество

Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

В Саратовской области ждут поступления 600 тысяч медицинских масок

До 13 апреля будет 1,2 млн масок, до 1 мая - еще 1,5 млн: "Будем работать, чтобы потребность в масках была удовлетворена в полном объеме".
СаратовБизнесКонсалтинг 03:08
Армия и оружие

Военные США заразились коронавирусом на авианосце

Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих.
News.ru 24 марта в 15:40
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Политика

Кадыров рассказал о смене главы управления ФСБ по Чечне

Управление ФСБ по Чечне возглавил Игорь Кочнев, руководивший ранее главком спецслужбы в Тюменской области, сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 00:15
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