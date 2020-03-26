Коронавирус
РИА НовостиРоссийский самолет Су-27 упал в Черное море
Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Происшествия
Жительнице Челябинской области предъявили штраф за фейк о коронавирусе
Жительнице города Озерск Челябинской области предъявили административный штраф 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $30
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю
В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Происшествия
В Тамбовской области рассказали о находящихся в карантине по COVID-19
Около 350 человек, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран и контактировавших с заразившимися коронавирусом жителями региона, находятся под медицинским наблюдением в Тамбовской области, сообщает в четверг региональная администрация в Telegram-канале.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Общество
ЦБ объяснил рекомендацию обезопасить выдачу наличных через банкоматы
Банк России разъяснил свою рекомендацию банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Здоровье
В России готовятся к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Общество
Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей
На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.
Экономика
Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Политика
Захарова прокомментировала отношение к российским военным в Италии
Жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса
Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Культура
Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов
Смирнову было 37 лет, он ушел из жизни 25 марта после тяжелой болезни. В ЦАТРА артист проработал 17 лет и отметился более чем 30 ролями.
Общество
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.
Общество
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве
Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб в среду, 25 марта.
Экономика
Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Общество
Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Общество
Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
В Саратовской области ждут поступления 600 тысяч медицинских масок
До 13 апреля будет 1,2 млн масок, до 1 мая - еще 1,5 млн: "Будем работать, чтобы потребность в масках была удовлетворена в полном объеме".
Армия и оружие
Военные США заразились коронавирусом на авианосце
Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Политика
Кадыров рассказал о смене главы управления ФСБ по Чечне
Управление ФСБ по Чечне возглавил Игорь Кочнев, руководивший ранее главком спецслужбы в Тюменской области, сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.