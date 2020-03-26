Коронавирус
ИзвестияМинобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму. Предположительно, он потерпел крушение. Об этом сообщило Минобороны в среду, 25 марта.
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Поиски летчика пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 продолжаются
Комсомольская правдавчера в 22:36
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154 работника ОНОСа отправили на карантин
Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине.
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В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
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На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
На Курильских островах объявили об угрозе цунами. Об этом "РИА Новостям" рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
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Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока
Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд руб. из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года.
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Выходной 22 апреля отменен в России
В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
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Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом, два человека скончались в Москве.
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В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
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Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
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В Кузбассе ещё у одного пациента подтвердился коронавирус
Ещё 15 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под наблюдением медиков.
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В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО
Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Происшествия
На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв
В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Наука
Ученые не исключают, что половина жителей Великобритании могла заразиться коронавирусом
Financial Times указывает, что эксперты Оксфорда придерживаются мнения о том, что коронавирус нового типа перестанет распространяться с приобретением населением так называемого группового иммунитета - ситуации, когда значительная часть населения заразится вирусом и получит иммунитет.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Часть Финляндии изолируют из-за пандемии коронавируса
Уусимаа, один из крупных регионов Финляндии, изолируют от остальных частей страны из-за пандемии коронавируса.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
Футбол
«Выходной». Кокорин выложил фото в белых тапочках
Происшествия
В Петербурге за день не выявлено новых пациентов с коронавирусом
Минувшие сутки в Северной столице прошли без появления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперштаб.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
Происшествия
В Ленобласти нашли две свалки вблизи районов массовой застройки
В Ленинградской области во Всеволожском районе возле деревни Старая и поселка Янино, где ведется активное жилищное строительство, обнаружены две крупные нелегальные свалки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-слжуба региональный Следственного комитета.
Финансы
Торги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Политика
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач
Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Армия и оружие
Франция выведет войска из Ирака из-за коронавируса
Франция выведет свой военный контингент из Ирака на фоне распространения коронавируса.