Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму. Предположительно, он потерпел крушение. Об этом сообщило Минобороны в среду, 25 марта.
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