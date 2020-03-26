Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму. Предположительно, он потерпел крушение. Об этом сообщило Минобороны в среду, 25 марта.

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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Армия и оружие В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

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Армия и оружие Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом «В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Происшествия В Ленобласти нашли две свалки вблизи районов массовой застройки В Ленинградской области во Всеволожском районе возле деревни Старая и поселка Янино, где ведется активное жилищное строительство, обнаружены две крупные нелегальные свалки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-слжуба региональный Следственного комитета.

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