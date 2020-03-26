Коронавирус
ИзвестияВ районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
25 марта Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27, принадлежащий ВКС России, который пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. На поиск и спасение летчика были направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.
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Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Армия и оружие
Пятнадцатый самолет ВКС России с гуманитарной помощью прибыл в Италию
Очередной самолет ВКС РФ с гуманитарным грузом для противодействия пандемии прибыл в Италию, 25 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Общество
Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса
1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
ЦБ просит банки ограничить выдачу наличных в банкоматах
Банкам регулятор рекомендует выдерживать купюры три-четыре дня перед выдачей их клиентам или в банкоматы и терминалы, а также регулярно дезинфицировать устройства для передачи наличных, банкоматы и терминалы.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Футбол
На Кокорина претендует испанский клуб
Шоу-бизнес
Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»
На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Баскетбол
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Хоккей
IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова за употребление кокаина
Ранее IIHF дисквалифицировала за употребление кокаина другого российского хоккеиста — Евгения Кузнецова.
Шоу-бизнес
Карантин в горах: модель из Дании снялась на природе в купальнике
Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес