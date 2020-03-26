Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

25 марта Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27, принадлежащий ВКС России, который пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. На поиск и спасение летчика были направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.
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Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Интерфакс00:10

Вертолет направили в новый район поисков пилота Су-27 в Черном море

ТАСС01:06

Спасатели заявили о надежде найти пилота разбившегося Су-27 живым

РБК00:37

В Черном море зафиксировали активность радиобуя после падения Су-27

РИА Новости01:32

В Чёрном море в ходе поисков Су-27 зафиксирована активность радиобуя

RT на русском00:29

В новый район поисков разбившегося Су-27 направили вертолет

Известия01:19

Главные новости к утру 26 марта

Коммерсантъ00:00
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Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Армия и оружие

Пятнадцатый самолет ВКС России с гуманитарной помощью прибыл в Италию

Очередной самолет ВКС РФ с гуманитарным грузом для противодействия пандемии прибыл в Италию, 25 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Красная весна вчера в 07:36
Общество

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Lenta.ru вчера в 09:46
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

ТАСС вчера в 03:30
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

ЦБ просит банки ограничить выдачу наличных в банкоматах

Банкам регулятор рекомендует выдерживать купюры три-четыре дня перед выдачей их клиентам или в банкоматы и терминалы, а также регулярно дезинфицировать устройства для передачи наличных, банкоматы и терминалы.
Expert.ru 24 марта в 05:36
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Футбол

На Кокорина претендует испанский клуб

Metaratings 24 марта в 15:04
Шоу-бизнес

Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»

На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Discover24 вчера в 04:16
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК вчера в 19:09
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru вчера в 10:35
Баскетбол

Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Чемпионат 24 марта в 03:15
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:29
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Хоккей

IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова за употребление кокаина

Ранее IIHF дисквалифицировала за употребление кокаина другого российского хоккеиста — Евгения Кузнецова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Карантин в горах: модель из Дании снялась на природе в купальнике

Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском 24 марта в 16:31
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Кино

Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

Игромания.ру вчера в 12:41
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ 23 марта в 12:36
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