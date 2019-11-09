Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВСУ заявили о готовности начать отвод сил в районе Петровского

Украинские военные готовы в субботу в 13.00 мск начать разведение сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.
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В районе н.п. Петровское началось разведение сил и средств

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