Армия и оружие
РИА НовостиВСУ заявили о готовности начать отвод сил в районе Петровского
Украинские военные готовы в субботу в 13.00 мск начать разведение сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
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Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
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Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
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Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
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В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
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Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура
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Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
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Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.
Российская газета 06 ноября в 08:00
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Футбол
«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Вести.Ru 14:35
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
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Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
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Gazeta.SPb 14:23
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Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
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РБК 07 ноября в 09:44
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В МИД России надеются, что у Ирана не будет ядерного оружия
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РИА Новости 10:07
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Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
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Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
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