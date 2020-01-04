с чего всё началось

Несколько реактивных ракет взорвались в субботу вечером в Багдаде. По данным агентства Reuters, которое ссылается на данные местной полиции, одна из них попала в центральную часть иракской столицы и взорвалась в особо охраняемой «зеленой зоне», где расположено в том числе и посольство США.

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

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