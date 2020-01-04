Армия и оружие
РБКВ районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Несколько реактивных ракет взорвались в субботу вечером в Багдаде. По данным агентства Reuters, которое ссылается на данные местной полиции, одна из них попала в центральную часть иракской столицы и взорвалась в особо охраняемой «зеленой зоне», где расположено в том числе и посольство США.
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с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJРосбалт12:55
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