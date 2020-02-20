Армия и оружие
Lenta.ruСирия заявила об отражении атаки Турции и боевиков в Идлибе
Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
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Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
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