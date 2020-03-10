Космос

Lenta.ruLenta.ruВ ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Государственному космическому научно-производственному центру имени М. В. Хруничева.
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