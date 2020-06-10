с чего всё началось

Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает столичный главк МВД.

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

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