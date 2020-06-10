Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает столичный главк МВД.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило
 уголовное дело о сбыте наркотиков (статья 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.
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