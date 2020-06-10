Происшествия
РИА НовостиВ рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает столичный главк МВД.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков (статья 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.Ведомости14:31
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Взгляд.ру вчера в 10:28
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Известия 20:45
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В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM 21:52
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Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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Общество
В России появится глобальная сеть из морских и воздушных беспилотников
"Наши специалисты прорабатывают создание глобальной сети, которая будет состоять из глубоководных дронов, легких АНПА, глайдеров, оборудования для мониторинга подводной обстановки, летающих беспилотников, устройств связи, а также иных элементов, которые будут использоваться для проведения исследований", — заявил глава ЦКБ МТ "Рубин".
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
Омские медики выступили против идеи сократить 1500 сотрудников государственных лабораторий в регионе
На одном из порталов с открытыми петициями появилось обращение от лица омских медиков, обеспокоенных предложением «оптимизировать» сеть государственных диагностических лабораторий.
РИА СуперОмск 11:01
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Работающие 1 июля получат повышенную оплату
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Газета.Ru 13:21
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Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
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В Китае решили главную проблему Tesla и Илона Маска
Китайская компания CATL планирует представить автомобильній аккумулятор с ресурсом 2 миллиона километров и сроком службы 16 лет.
Мойка78 22:35
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Регионы один за другим отменяют парады Победы из-за коронавируса. А что у нас?
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В барнаульском роддоме уволили главного врача
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Катунь 24 05:00
Происшествия
Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП
«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».
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Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
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Врач посоветовала способ борьбы с сединой
Современная жизнь полна стрессов, из-за которых люди стали раньше седеть, поясняет Ольга Кохас. Многие пытаются с этим процессом бороться.
РИА Новости 19:02
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Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
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Кино
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