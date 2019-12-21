Общество

Lenta.ruLenta.ruВ раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок. Обыск был обусловлен тем, что Порошенко является фигурантом одного из двух уголовных дел.
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли незаконные скрытые камеры

РБК12:34

В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры

Российская газета10:56

В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

РИА Новости09:53

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

Lenta.ru10:04

Следователи обнаружили скрытые камеры в спортклубе экс-президента Украины Порошенко

ТАСС10:04

В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры

Известия10:39

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

Вести.Ru09:25
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Единоборства

Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver

РИА Новости 12:40
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Происшествия

В Апатитах подростки напали на полицейских

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Единоборства

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
РБК 12:20
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Российская газета 05:58
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.
Piter.tv 05:22
Биатлон

Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru 08:53
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Спорт

WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко ТАСС.
Известия 02:37
Происшествия

У здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка

1. В приемной ФСБ произошла стрельба Около 18:10 в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба.
Lenta.ru 19 декабря в 11:28
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru вчера в 11:37
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Хоккей

«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
REGNUM 05:33
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Энергетика

Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что тариф, который установит Украина на транзит российского газа в Европу, является коммерческой тайной.
РБК 11:19
Фигурное катание

Загитова попробовала себя в парном катании

Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Lenta.ru 11:07
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM 07:48
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru 09:04
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