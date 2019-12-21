Общество
Lenta.ruВ раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки
В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок. Обыск был обусловлен тем, что Порошенко является фигурантом одного из двух уголовных дел.
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Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Политика
ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Экономика
«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд
Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Шоу-бизнес
Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов
Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Кино
Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы
Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
Энергетика
Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса
«Газпром» и «Нефтегаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение и определились, что подпишут его до 25 декабря.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Политика
В Совфеде считают, что санкции США не помешают «Северному потоку-2»
По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, американские санкции не остановят «СП-2», но затруднят его реализацию.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Хоккей
Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Биатлон
Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я
Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Единоборства
Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Происшествия
Арестован подозреваемый в тяжких преступлениях многодетный отец
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Единоборства
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске
Единоборства
«Корейский зомби» нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде
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В Роскачестве оценили российские игристые вина
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