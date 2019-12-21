Общество

Lenta.ruLenta.ruВ раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок. Обыск был обусловлен тем, что Порошенко является фигурантом одного из двух уголовных дел.
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В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры

Российская газета10:56

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли скрытые камеры

Комсомольская правда10:45

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

Вести.Ru09:25

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

Lenta.ru10:04

Следователи обнаружили скрытые камеры в спортклубе экс-президента Украины Порошенко

ТАСС10:04

В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

РИА Новости09:53

В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры

Известия10:39
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Экономика

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Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Известия 02:32
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Экономика

«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 05:47
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов

Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.
Рамблер 10:05
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Кино

Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
Lenta.ru 11:11
Энергетика

Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса

«Газпром» и «Нефтегаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение и определились, что подпишут его до 25 декабря.
Украина.ру 11:18
Музыка

Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»

Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Культуромания 08:13
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Политика

В Совфеде считают, что санкции США не помешают «Северному потоку-2»

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, американские санкции не остановят «СП-2», но затруднят его реализацию.
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Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
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Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

РБК 08:51
Хоккей

Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
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Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Биатлон

Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
RT на русском 09:41
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Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
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Арестован подозреваемый в тяжких преступлениях многодетный отец

Коммерсантъ 18 декабря в 10:24
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском вчера в 00:36
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Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

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В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК вчера в 12:40
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«Корейский зомби» нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде

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В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
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Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

Lenta.ru 05:31
Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

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