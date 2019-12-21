Общество

Вести.RuВести.RuВ раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках. Об этом сообщила пресс-служба украинского Государственного бюро расследований.
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

Lenta.ru10:04

Следователи обнаружили скрытые камеры в спортклубе экс-президента Украины Порошенко

ТАСС10:04

Порошенко следил даже за женской раздевалкой – в клубе экс-гаранта обнаружили тайную систему наблюдения

Новостной фронт08:43

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

Вести.Ru09:25

Клиентов спортклуба Порошенко в Киеве подслушивали и подглядывали за ними в раздевалке - ГБР

Украина.ру08:45

В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

РИА Новости09:53

Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки

Rusvesna.su07:49
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Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления

Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи.
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Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд

Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Экономика

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
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Политика

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
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Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
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Религия

В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Газета.Ru 07:58
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Футбол

«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Газета.Ru 09:56
Политика

Лавров сообщил об уловке Киева при разведении сил в Донбассе

Украина, обсуждая вопрос разведения сил и средств в Донбассе, предложила три участка в чистом поле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Единоборства

Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания

Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
ТВ-Енисей вчера в 07:24
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу.
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Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
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Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Технологии

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

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Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник установили на фоне Знамени Победы, изображенного на одной из стен здания обкома. Событие приурочили к 140-летию Сталина.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики

Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.
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Политика

Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
News.ru вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
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Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
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Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
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Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Lenta.ru вчера в 20:33
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Lenta.ru 19 декабря в 03:24
Кино

Умерла первая французская «девушка Бонда» Клодин Оже

Ушла из жизни первая французская «девушка Бонда» Клодин Оже — актриса скончалась в Париже на 79-м году жизни.
Salt Mag вчера в 07:45
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