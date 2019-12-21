Общество
Вести.RuВ раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках. Об этом сообщила пресс-служба украинского Государственного бюро расследований.
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Футбол
Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления
Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи.
Энергетика
Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд
Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Экономика
Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января
Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Политика
ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Религия
В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Футбол
«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Политика
Лавров сообщил об уловке Киева при разведении сил в Донбассе
Украина, обсуждая вопрос разведения сил и средств в Донбассе, предложила три участка в чистом поле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Технологии
В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник установили на фоне Знамени Победы, изображенного на одной из стен здания обкома. Событие приурочили к 140-летию Сталина.
Шоу-бизнес
Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики
Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Кино
Умерла первая французская «девушка Бонда» Клодин Оже
Ушла из жизни первая французская «девушка Бонда» Клодин Оже — актриса скончалась в Париже на 79-м году жизни.