Общество

ИзвестияИзвестияВ раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры

В июле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в том числе в спортклубе «5 элемент». Издание «Украина.ру» сообщает, что конечными бенефициарами «5 элемента» являются Порошенко и экс-депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

Lenta.ru10:04

В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры

Российская газета10:56

В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры

Известия10:39

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли незаконные скрытые камеры

РБК12:34

Следователи обнаружили скрытые камеры в спортклубе экс-президента Украины Порошенко

ТАСС10:04

В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

РИА Новости09:53

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

Вести.Ru09:25
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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

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Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
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Starliner возвращается на Землю

Газета.Ru 15:46
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Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
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Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух

Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
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В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

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СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

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Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
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В деле Голунова возбудили уголовные дела против полицейских

По данным издания "Вечерняя Москва", адвокат Голунова подтвердил информацию об отстранении от должностей полицейских и возбуждении против них уголовных дел.
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
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