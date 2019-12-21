Общество
ИзвестияВ раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры
В июле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в том числе в спортклубе «5 элемент». Издание «Украина.ру» сообщает, что конечными бенефициарами «5 элемента» являются Порошенко и экс-депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.
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Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Политика
На Украине протокол по газу с Россией назвали поражением США
Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между РФ и Украиной.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Здоровье
Часть России забывает слова «роды» и «первенец»
Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
Космос
Starliner возвращается на Землю
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух
Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Происшествия
В деле Голунова возбудили уголовные дела против полицейских
По данным издания "Вечерняя Москва", адвокат Голунова подтвердил информацию об отстранении от должностей полицейских и возбуждении против них уголовных дел.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Теннис
Надаль одержал победу над Циципасом в финале турнира в Абу-Даби
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.