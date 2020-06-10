Общество
REGNUMВ разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции Россия закрыла границы с другими государствами. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
Читать в источнике
Оценить615
с чего всё началось
В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле
Национальная служба новостей00:52
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика
Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
Происшествия
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка
Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Uznayvse.ru 05:16
Футбол
Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт
Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.
Газета.Ru 04:38
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
Общество
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля
Отменить запрет на массовые мероприятия в Москве могут уже в начале июля.
Российская газета 05:51
Экономика
Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
RT на русском 04:00
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Птицефабрику «Зеленецкую» вернули в собственность Республики Коми
Предприятие возвращается в государственную собственность, сообщает прокуратура.
Комиинформ 05:10
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Общество
В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19
По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс. Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений.
РБК 03:50
Игры
PS4 Pro остаётся самой популярной консолью в России
В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.
News.ru 03:10
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Недвижимость
В Москве из-за льготной ипотеки упал средний чек покупки новостроек
Средний чек ипотечной сделки в московских новостройках со стартом льготной программы снизился на 1,6 млн. руб. Таким образом покупатели стараются уложиться в установленный лимит.
РБК вчера в 07:00
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона
Взгляд.ру вчера в 07:41
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:22
Здоровье
Прикамье бьёт рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за сутки
За сутки, по состоянию на 10 июня, прирост составил 93 носителя SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 04:14
Футбол
ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава
Ранее стало известно, что Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и близок к возвращению в ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 16:30
Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 08 июня в 06:37