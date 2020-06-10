Общество

REGNUMREGNUMВ разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции Россия закрыла границы с другими государствами. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
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с чего всё началось

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК00:00

Подробнее о событии

Более трех тысяч россиян побывали за рубежом в условиях пандемии в апреле

Коммерсантъ05:07

Сотни россиян побывали за границей в разгар COVID-19 в апреле

Газета.Ru02:36

Стало известно о массово выезжавших при закрытых границах за рубеж россиянах

Lenta.ru03:31

РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии

РИА Новости04:52

Несколько сотен россиян побывали за границей в апреле вопреки запретам

Московский Комсомолец01:04

Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле

Национальная служба новостей00:52

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

РБК00:00
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Политика

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
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Происшествия

Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка

Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
4
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

Uznayvse.ru 05:16
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Футбол

Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт

Нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской "Сельте" и заключить новый контракт с клубом.
Газета.Ru 04:38
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
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Общество

Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

Отменить запрет на массовые мероприятия в Москве могут уже в начале июля.
Российская газета 05:51
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Происшествия

Жена Ефремова рассказала о «сложном периоде» в жизни супруга

ФАН вчера в 10:33
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Экономика

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
RT на русском 04:00
Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
18
Происшествия

Птицефабрику «Зеленецкую» вернули в собственность Республики Коми

Предприятие возвращается в государственную собственность, сообщает прокуратура.
Комиинформ 05:10
2
Экономика

Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Общество

В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19

По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс. Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений.
РБК 03:50
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Игры

PS4 Pro остаётся самой популярной консолью в России

В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.
News.ru 03:10
Происшествия

Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года

Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
187
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Коммерсантъ 05:36
31
Недвижимость

В Москве из-за льготной ипотеки упал средний чек покупки новостроек

Средний чек ипотечной сделки в московских новостройках со стартом льготной программы снизился на 1,6 млн. руб. Таким образом покупатели стараются уложиться в установленный лимит.
РБК вчера в 07:00
Авто

Автомобилистов России летом затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
93
Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
397
Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона

Взгляд.ру вчера в 07:41
177
Общество

Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
5
Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com вчера в 10:09
7
Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев

США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:22
12
Здоровье

Прикамье бьёт рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за сутки

За сутки, по состоянию на 10 июня, прирост составил 93 носителя SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 04:14
23
Футбол

ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава

Ранее стало известно, что Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и близок к возвращению в ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 16:30
Происшествия

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
14
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 08 июня в 06:37
14
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