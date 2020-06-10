В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции Россия закрыла границы с другими государствами. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

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