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РБК
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
Подробнее о событии
АБН

Россия начала отказываться от пальмового масла

АБН06:28
Общественная служба новостей

Россия начала отказываться от пальмового масла

Общественная служба новостей06:28
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

РБК04:00
Lenta.ru

Россия начала отказываться от пальмового масла

Lenta.ru05:41
ИА Красная Весна

Россия снизила импорт пальмового масла — помогла пандемия

ИА Красная Весна05:00
Мойка78

В период пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Мойка7804:50
Ореанда-Новости

Россия стала отказываться от пальмового масла

Ореанда-Новости06:24

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

"Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 12:00
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Коронавирус отменил все родительские собрания в школах Волгограда

По данным РИА, Роспотребнадзор рекомендовал (в условиях пандами следует читать как «приказал») отказаться от привычных родительских собраний в пользу встреч по скайпу или мессенджерах.
Остров Свободы (Os34.ru)05:12

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
РИА Новости03:12
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