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РБК
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
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АБН

Россия начала отказываться от пальмового масла

АБН06:28
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

РБК04:00
Lenta.ru

Россия начала отказываться от пальмового масла

Lenta.ru05:41
ИА Красная Весна

Россия снизила импорт пальмового масла — помогла пандемия

ИА Красная Весна05:00
Мойка78

В период пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Мойка7804:50
Общественная служба новостей

Россия начала отказываться от пальмового масла

Общественная служба новостей06:28
Аргументы и Факты

Сможем ли мы без белорусского молока?

Аргументы и Факты01:05

Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07

Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
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Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2

Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2. В ходе онлайн-мероприятия будут раскрыты детальные характеристики и возможности гибкого смартфона, а также его розничная цена и дата начала продаж.
MobiDevices01:24
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Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

Все доставленные в районное управление внутренних дел (РУВД) Белоруссии российские журналисты, 27 августа освещавшие протестные акции в Минске, отпущены, рассказали в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
Ведомости03:09
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