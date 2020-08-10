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REGNUM
REGNUM

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей. Соглашение об этом в понедельник, 10 июля подписали генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
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Московский Комсомолец в Костроме

Благодаря модернизации Костромской ГРЭС регион получит дополнительно 7 млрд налогов

Московский Комсомолец в Костроме15:03
ГТРК Кострома

В модернизацию Костромской ГРЭС вложат почти 90 миллиардов рублей

ГТРК Кострома12:40
k1news.ru

В Волгореченске проходит подписание крупнейшего инвестиционного соглашения в Костромской области

k1news.ru06:40
ТАСС

На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

ТАСС09:34
РИА Новости

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

РИА Новости08:58
СМИ44

Беспрецедентный по объёмам инвестиционный проект на 88 млрд. рублей будет реализован в Костромской области

СМИ4408:45
ТРК Русь (г. Кострома)

На Костромской ГРЭС сезон перемен

ТРК Русь (г. Кострома)11:34

Калошин: VAR подтвердил назначение пенальти в ворота «Спартака» из-за контакта соперников

Арбитр Алексей Еськов, который отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR) на матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", подтвердил решение главного судьи встречи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота "Спартака", так как имел место контакт футболистов.
ТАСС Спорт14:39

В российских школах планируют учредить новые должности

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал в интервью «Российской газете» министр.
REGNUM05:19
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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СБУ пресекла незаконную торговлю запчастями к боевым вертолётам

Винт вертолета (сс) George Chernilevsky По словам представителя пресс-службы, к незаконной торговле запчастями мог иметь отношение бывший руководитель одного из оборонных предприятий Украины, а также бывшие и действующие члены ВСУ.
REGNUM08:55