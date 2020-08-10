В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей
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В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей. Соглашение об этом в понедельник, 10 июля подписали генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
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Благодаря модернизации Костромской ГРЭС регион получит дополнительно 7 млрд налогов
Московский Комсомолец в Костроме15:03