В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей
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Кострома, 10 августа 2020, 19:46 — REGNUM В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей.В источнике
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