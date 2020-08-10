Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей. Соглашение об этом в понедельник, 10 июля подписали генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец в Костроме

Благодаря модернизации Костромской ГРЭС регион получит дополнительно 7 млрд налогов

Московский Комсомолец в Костроме15:03
k1news.ru

В Волгореченске проходит подписание крупнейшего инвестиционного соглашения в Костромской области

k1news.ru06:40
ТРК Русь (г. Кострома)

На Костромской ГРЭС сезон перемен

ТРК Русь (г. Кострома)11:34
ТАСС

На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

ТАСС09:34
РИА Новости

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

РИА Новости08:58
СМИ44

Беспрецедентный по объёмам инвестиционный проект на 88 млрд. рублей будет реализован в Костромской области

СМИ4408:45
ГТРК Кострома

В модернизацию Костромской ГРЭС вложат почти 90 миллиардов рублей

ГТРК Кострома12:40

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
ТАСС13:00
645

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
6

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
31

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20