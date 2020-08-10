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REGNUM
REGNUM

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей

В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей. Соглашение об этом в понедельник, 10 июля подписали генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
Борис Ковальчук
Это вдохнет новую жизнь в станцию — полностью обновим половину всей установленной мощности нашей станции-рекордсмена. Это будет очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения налоговых платежей, которые будут поступать в Костромскую область.
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ТРК Русь (г. Кострома)

На Костромской ГРЭС сезон перемен

ТРК Русь (г. Кострома)вчера в 11:34
Московский Комсомолец в Костроме

Благодаря модернизации Костромской ГРЭС регион получит дополнительно 7 млрд налогов

Московский Комсомолец в Костромевчера в 15:03
ГТРК Кострома

В модернизацию Костромской ГРЭС вложат почти 90 миллиардов рублей

ГТРК Костромавчера в 12:40
k1news.ru

Костромская ГРЭС пополнит бюджет области на миллиарды рублей

k1news.ru00:30
ТАСС

На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

ТАССвчера в 09:34
РИА Новости

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

РИА Новостивчера в 08:58
СМИ44

Беспрецедентный по объёмам инвестиционный проект на 88 млрд. рублей будет реализован в Костромской области

СМИ44вчера в 08:45

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35
Экономика сегоднявчера в 20:27
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Газета.Ru22:32
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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Эксперт объяснил, как РФ ответит на войска США у своих границ в Европе

Страны Восточной Европы, позволившие разместить на своей территории американских военных вблизи российских границ, вынуждают Москву включить их в перечень целей стратегических ядерных сил.
ФАН9 августа в 05:25
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в четырёх регионах Сибири и Поволжья начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО.
RT на русскомвчера в 04:18

Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАСС00:18
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