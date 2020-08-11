В реанимации Михаилу Ефремову предварительно диагностировали инсульт
Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт. В беседе с "Газетой.Ru" адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала произошедшее "цирковым выступлением".В источнике
С чего всё началось
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
Подробнее о событии