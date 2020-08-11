«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.