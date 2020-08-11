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Газета.Ru
Газета.Ru

В реанимации Михаилу Ефремову предварительно диагностировали инсульт

Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт. В беседе с "Газетой.Ru" адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала произошедшее "цирковым выступлением".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
Подробнее о событии
ТАСС

Источник: состояние Ефремова стабилизировано

ТАСС10:34
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новости08:32
РБК

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

РБК08:43
Интерфакс

Источник сообщил о подозрении на инсульт у Ефремова

Интерфакс08:42
RT на русском

Ефремов находится в реанимации в тяжёлом состоянии

RT на русском08:34
Комсомольская правда

Михаилу Ефремову резко стало хуже: его увезли в нейрореанимацию

Комсомольская правда09:58
Lenta.ru

Ефремов попал в реанимацию с инсультом

Lenta.ru10:27

«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год
ПРАЙМ05:26
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20
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На Украине ухудшили прогноз падения ВВП страны в нынешнем году

Киев, 11 августа 2020, 10:20 — REGNUM Экономика Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, падение в нынешнем году составит ориентировочно 6%, говорится в консенсус-прогнозе министерства экономики страны.
REGNUM03:20
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