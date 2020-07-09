Общество
RT на русскомВ редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции. По словам собеседника агентства, там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
В этот момент в офисе «Открытой России» находились только исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова, их задержали.Дождь06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
Собянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
Коммерсантъ 06:18
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Футбол
На церемонии награждения «Зенита» болельщики освистали Беглова
Вечером 8 июля на "Газпром Арене" состоялась церемония награждения футбольного клуба "Зенит", который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги.
Neva.Today 03:16
Футбол
Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве.
ГЛАС.RU 07:25
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Политика
Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
«Медуза»: в электронном голосовании по поправкам использовались тысячи недействительных паспортов
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило в Москве и Нижегородской области, участвовали несколько тысяч человек с недействительными паспортами.
Дождь 04:31
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Экономика
Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса
Международный валютный фонд (МВФ) определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.
Lenta.ru 05:43
Здоровье
Мурашко обсудил в Казани онкологию и маркировку лекарств
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание в кабмине Татарстана. Одной из главных тем стала маркировка лекарств.
Казанский репортер 06:43
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
Кино
Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге
В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor вчера в 04:20
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Авто
Haval представил кроссовер H6 нового поколения
Компания Haval представила кроссовер H6 третьего поколения.
Автостат 01:03
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
Общество
Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае
Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
Актуальные Новости 05:39
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Экономика
Утвержден порядок возврата налога на профдоход за 2019 год
Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физлицам, в том числе предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ от 29 мая 2020 г. № 783).
Бюджет 06:41
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27