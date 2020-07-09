с чего всё началось

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции. По словам собеседника агентства, там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин.

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Футбол На церемонии награждения «Зенита» болельщики освистали Беглова Вечером 8 июля на "Газпром Арене" состоялась церемония награждения футбольного клуба "Зенит", который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги.

Футбол Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит» Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 1

Происшествия Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере 33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.

Политика Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда. 39

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 109

Общество В России предложили запретить алкоголь в поездах Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. 162

Политика Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 83

Экономика Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м. 3

Здоровье Мурашко обсудил в Казани онкологию и маркировку лекарств Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание в кабмине Татарстана. Одной из главных тем стала маркировка лекарств.

Происшествия Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.

Армия и оружие «Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией «Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. 32

Общество Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.

Происшествия Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 2

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 28

Происшествия СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. 4