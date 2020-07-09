Общество

RT на русскомRT на русскомВ редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции. По словам собеседника агентства, там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось
В этот момент в офисе «Открытой России» находились только исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова, их задержали
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Дождь06:30

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«МБХ Медиа» сообщило об обысках в своей редакции

Интерфакс05:28

В редакции «МБХ медиа» начался обыск

Коммерсантъ06:03

«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции

РБК05:13

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

РИА Новости05:28

Обыски у сотрудников «МБХ медиа», «Открытой России» и депутата Галяминой. Главное

Дождь06:30

Обыски у муниципального депутата Галяминой и в «Открытой России» связаны с делом ЮКОСа

ТАСС04:23

Обыск у правозащитника Прянишникова закончился; в офисе «Открытой России» — начался

Медиазона07:29
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Общество

Собянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
Коммерсантъ 06:18
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Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
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Общество

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
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Футбол

На церемонии награждения «Зенита» болельщики освистали Беглова

Вечером 8 июля на "Газпром Арене" состоялась церемония награждения футбольного клуба "Зенит", который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги.
Neva.Today 03:16
Футбол

Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»

Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве.
ГЛАС.RU 07:25
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
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Политика

Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Общество

«Медуза»: в электронном голосовании по поправкам использовались тысячи недействительных паспортов

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило в Москве и Нижегородской области, участвовали несколько тысяч человек с недействительными паспортами.
Дождь 04:31
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Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
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Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
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Экономика

Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.
Lenta.ru 05:43
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Здоровье

Мурашко обсудил в Казани онкологию и маркировку лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание в кабмине Татарстана. Одной из главных тем стала маркировка лекарств.
Казанский репортер 06:43
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
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Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
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Кино

Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге

В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor вчера в 04:20
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Происшествия

Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Авто

Haval представил кроссовер H6 нового поколения

Компания Haval представила кроссовер H6 третьего поколения.
Автостат 01:03
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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
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Общество

Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае

Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Происшествия

Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
Актуальные Новости 05:39
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
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Экономика

Утвержден порядок возврата налога на профдоход за 2019 год

Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физлицам, в том числе предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ от 29 мая 2020 г. № 783).
Бюджет 06:41
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
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