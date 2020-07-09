Общество
RT на русскомВ редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции. По словам собеседника агентства, там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Футбол
УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Здоровье
Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край
Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона.
Online47.ru 14:51
Культура
Мариинский театр открылся для публики фестивалем «Звёзды белых ночей»
Театральная неделя в рамках фестиваля «Звёзды белых ночей», который продлится до 12 июля, начнётся концертом Петра Чайковского «Иоланта», посвящённым 180-летию композитора, отмечаемому в этом году.
Форпост Северо-Запад 07 июля в 10:09
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Культура
Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка
Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru 04:01
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Политика
В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Здоровье
Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами
Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру вчера в 19:47
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Здоровье
Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
Live24 14:09
Политика
Киевский суд арестовал на два месяца «куратора руководителей ДНР»
Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления.
РИА Новости 16:38
Киберспорт
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
Армия и оружие
Система ODIN: против кого ВМС США готовят лазерные системы
ODIN – лазерная система для ослепления БПЛА противника В настоящее время 1 корабль ВМС США, эсминец USS Dewey. уже оснащен системой энергетического оружия с лазерным наведением ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy).
Военное обозрение 04:46
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Экономика
Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей
Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".
Ведомости 09:24
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Общество
В Калининграде умерла депутат Облдумы Тамара Торопова
Калининград.Ru 15:57