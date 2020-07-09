В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции. По словам собеседника агентства, там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин.

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Футбол УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.

Происшествия Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. 100

Здоровье Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона. 32

Культура Мариинский театр открылся для публики фестивалем «Звёзды белых ночей» Театральная неделя в рамках фестиваля «Звёзды белых ночей», который продлится до 12 июля, начнётся концертом Петра Чайковского «Иоланта», посвящённым 180-летию композитора, отмечаемому в этом году.

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 40

Футбол Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.

Общество В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. 1,2K

Политика В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости. 40

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 50

Общество Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости". 22

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 81

Происшествия Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района. 1

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 7

Политика Киевский суд арестовал на два месяца «куратора руководителей ДНР» Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления.

Киберспорт Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.

Общество В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,1K

Здоровье Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах. 51

Армия и оружие Система ODIN: против кого ВМС США готовят лазерные системы ODIN – лазерная система для ослепления БПЛА противника В настоящее время 1 корабль ВМС США, эсминец USS Dewey. уже оснащен системой энергетического оружия с лазерным наведением ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy). 1

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 141

Экономика Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".