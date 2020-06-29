Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%. В Ингушетии, Дагестане и Бурятии тарифы увеличатся от 5% до 5,4%.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей14:53

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн26 июня в 00:12

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ru08:20

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°02:00

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

iReactor26 июня в 02:33

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru08:37
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Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
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Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Общество

В горах Сочи исчезло озеро Малое

В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме.
Юга.ру 11:32
14
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
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Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
REGNUM 02:11
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Экономика

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Нововведения коснутся и благосостояния россиян: выплаты на детей продлят, а часть пенсий проиндексируют.
Московский Комсомолец 06:15
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

РБК 13:21
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Происшествия

В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
17
Игры

Cyberpunk 2077 плохо подходит для игры в «режиме GTA»

Дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Макс Пирс в разговоре с изданием PCGamesN отметил, что желающие смогут устроить на улицах Найт-Сити кровавую резню со стрельбой во всех вокруг, но бездумная пальба, скорее всего, быстро наскучит.
Городской портал Новый Нижний 13:00
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Космос

Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

Evo-rus.com 27 июня в 08:19
2
Армия и оружие

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

США в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию.
РБК 17:00
Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
21
Технологии

Microsoft выпустила утилиту для восстановления удалённых файлов

Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery.
News.ru 08:05
15
Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Live24 08:59
218
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
17
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
9
Культура

Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе

Во вторник, 2 июля, в Левитановском культурном центре в Плёсе откроется выставка картин Сальвадора Дали.
Кстати.News 10:00
3
Здоровье

Россиянам назвали провоцирующие старение продукты

Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru вчера в 06:41
42
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ 02:55
1,7K
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
3,5K
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
557
Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
67
Происшествия

Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии

Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
4
Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Политика

Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал

Президент Косово Хашим Тачи заявил во время обращения к нации в понедельник, что уйдет в отставку, если обвинения в преступлениях против человечности, озвученные в его адрес на прошлой неделе, останутся в силе, сообщила The Financial Times.
Интерфакс 17:06
Политика

США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг

Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.
Lenta.ru 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
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