Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
Читать в источнике
Комментировать497
с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

Подробнее о событии

Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус

Национальная служба новостей02:12

С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

Infopro5426 июня в 21:58

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

В Бурятии с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Московский Комсомолец Улан-Удэ26 июня в 23:30

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Новые автомобили вчера в 05:51
38
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
764
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
127
Происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
2
Политика

Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
5,1K
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
1,8K
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
168
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
712
Футбол

ФК ЦСКА сменил технического спонсора

Пока ЦСКА выступает в форме Umbro. Ранее на протяжении долгого времени техническим спонсором команды был Adidas.
Ореанда-Новости вчера в 08:51
1
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
3
Общество

500 жалоб на некачественную уборку подъездов поступило от псковичей

От жителей Пскова на «горячую линию» поступило около 500 обращений, связанных с некачественной уборкой, отсутствием дезинфекции и влажной уборки подъездов.
Псковское агентство информации 03:50
4
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
327
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
30
Политика

Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»

Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
Общество

Опубликованы данные по коронавирусу в Тверской области на 29 июня

В Тверской области по данным оперативного штаба на 29 июня подтверждены 50 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 19 человек.
Tvtver.ru вчера в 03:43
93
Общество

В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса

Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:53
215
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
91
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
3
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
235
Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
82
Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru вчера в 09:20
170
Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
31
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
605
Здоровье

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
1
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
312
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
241
Футбол

Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основным составом

Московское «Динамо» получило разрешение от Роспотребнадзора отправиться на игру 25-го тура чемпионата России против «Сочи» основным составом.
РБК 04:42
1
Общество

В России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом

Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ. Лидером по числу выявленных заражений является Москва — 745.
REGNUM 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное