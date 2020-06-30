Уже 1 июля россиян ждут новые непредвиденные расходы из-за нововведений в законодательство. Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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