Общество
ToDay News UfaВ регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Уже 1 июля россиян ждут новые непредвиденные расходы из-за нововведений в законодательство. Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
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Июль — месяц доплат и индексации тарифов ЖКХ. Главные изменения для россиян
Телеканал 360°27 июня в 11:33
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Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Общество
В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приамурье превысило 1700
По данным регионального оперштаба, новые заболевшие появились в Белогорске, Благовещенске, Свободном, Тынде, Шимановске, а также в Мазановском и Серышевском районах.
EastRussia 03:00
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Общество
В Европе бездомные массово захватывают пустующие дома россиян
В Европе набирает обороты сквоттинг: самовольный захват пустующих домов, множество принадлежащих россиянам домов уже захвачено.
МонаВиста 08:41
Происшествия
Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре
Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области.
РИА Новости 08:29
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Продюсером Яной Рудковской был опубликован отрывок из передачи «Вечерний Ургант», на котором Иван Ургант комментирует новую должность Евгения Плющенко.
CT news 07:09
Кино
Солист Shortparis сыграет Маяковского в новом фильме Козловского
Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора".
ТАСС 08:51
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Playboyrussia.com 07:13
Происшествия
В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
Форпост Северо-Запад 09:21
Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
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Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
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Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Космос
Астрономы заметили странное исчезновение массивной звезды
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Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
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Авто
Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России
Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com вчера в 13:44