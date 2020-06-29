Экономика
Российская газетаПодорожают жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
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Тарифы ЖКХ станут выше, но смартфоны получат российский софт. Что изменится с 1 июля?
ФедералПрессвчера в 07:26
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Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Энергетика
«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.
РБК 13:46
Кино
«Черепашек-ниндзя» снова перезагружают для больших экранов
Игромания.ру 12:27
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Evo-rus.com 10:45
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге
Сильный ветер повалил множество деревьев в Санкт-Петербурге, одно из них упало на двигавшийся автомобиль.
Вести.Ru 11:25
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 12 июля
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 12 июля.
АиФ Пенза 12:52
Общество
Общая явка на электронное голосование составила 93%
Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 13:05
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Здоровье
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
Петербургское отделение Союза журналистов России требует разобраться в инциденте на одном из избирательных участках города, где фотографу Давиду Френкелю полицейские повредили руку - сломали, по предварительным данным.
КП - Санкт-Петербург 10:24
Игры
Для запуска игр с PS4 на PS5 подойдут и диски
Представитель Sony в интервью японскому изданию Gamespark подтвердил, что на PlayStation 5 можно запускать игры для PS4 и с дисков.
Игромания.ру 12:46
Футбол
Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»
Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста.
Бомбардир.ру 10:56
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
Хоккей
Коростелев вернулся в ЦСКА и подписал контракт на один сезон
Нападающий «Адмирала» Никита Коростелев перешел в ЦСКА. Он подписал контракт до конца сезона-2020/21.
Sports.ru 10:48
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44