В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина. Власти субъектов обязаны приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых центров и других досуговых заведений.

Политика Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.

Общество Возвращающихся из-за границы россиян планируют доставлять из Москвы в регионы автобусами Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать возможность привлечения сил Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Общество Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Транспорт РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины РЖД назначили специальный поезд №906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Происшествия Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.

Авто О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.

Спорт Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год "В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.

Политика Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Авто Новый Nissan X-Trail сбросил часть камуфляжа Оптика спереди имеет двухярусную архитектуру и справедливо отсылает к новому Nissan Juke, только у X-Trail продолжением решётки являются поворотники, а не дневные ходовые огни.

Религия РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.