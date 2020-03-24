Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина. Власти субъектов обязаны приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых центров и других досуговых заведений.
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В России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

TV BRICS13:06

Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры

Эхо Москвы13:01

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Известия11:32

В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

РИА Новости11:49

Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

Интерфакс11:46

Из-за коронавируса в России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

URA.Ru11:57

В Сингапуре закрывают все развлекательные заведения

ТАСС07:34
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Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Evo-rus.com 02:43
Политика

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
REGNUM 13:03
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ 09:44
Общество

Возвращающихся из-за границы россиян планируют доставлять из Москвы в регионы автобусами

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать возможность привлечения сил Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Коммерсантъ 12:20
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд №906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 12:58
Происшествия

Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
РИА Новости 07:18
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Авто

О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 22 марта в 11:05
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.
РИА Новости 08:53
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Здоровье

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Piter.tv 08:07
Авто

Новый Nissan X-Trail сбросил часть камуфляжа

Оптика спереди имеет двухярусную архитектуру и справедливо отсылает к новому Nissan Juke, только у X-Trail продолжением решётки являются поворотники, а не дневные ходовые огни.
Российская газета 03:03
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Интерфакс 12:18
Общество

На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
ТАСС 12:01
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Шоу-бизнес

Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку

Рэпер Джиган, вместе с семьей недавно вернувшийся из США, нарушил карантин и устроил вечеринку.
Lenta.ru 12:24
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Общество

Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лекарствах, которые необходимо иметь в домашней аптечке на время пандемии, в том числе и китайского коронавируса.
Lenta.ru 12:21
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