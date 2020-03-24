Коронавирус
Газета.RuВ регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина. Власти субъектов обязаны приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых центров и других досуговых заведений.
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Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Политика
Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию
Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Общество
Возвращающихся из-за границы россиян планируют доставлять из Москвы в регионы автобусами
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать возможность привлечения сил Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд №906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Происшествия
Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение
Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Авто
О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Здоровье
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Авто
Новый Nissan X-Trail сбросил часть камуфляжа
Оптика спереди имеет двухярусную архитектуру и справедливо отсылает к новому Nissan Juke, только у X-Trail продолжением решётки являются поворотники, а не дневные ходовые огни.
Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Общество
На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Шоу-бизнес
Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку
Рэпер Джиган, вместе с семьей недавно вернувшийся из США, нарушил карантин и устроил вечеринку.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Общество
Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лекарствах, которые необходимо иметь в домашней аптечке на время пандемии, в том числе и китайского коронавируса.