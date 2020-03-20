Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Политика На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

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Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Общество В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

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Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Здоровье FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.

Общество Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Росавиации, подчеркнув, что вопрос эвакуации россиян из Марокко из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с этой страной, требует дополнительной проработки.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Армия и оружие Коронавирус начал косить в Польше натовцев EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.