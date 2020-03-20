Коронавирус
Lenta.ruВ регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика
На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса
Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки
Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Футбол
Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»
Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Общество
Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати мимишным фото
На днях дочери Тимати Алис исполнилось 6 лет. По этому случаю для девочки устроили семейный праздник.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Общество
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Кино
Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»
Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Общество
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Росавиации, подчеркнув, что вопрос эвакуации россиян из Марокко из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с этой страной, требует дополнительной проработки.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Армия и оружие
Коронавирус начал косить в Польше натовцев
EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Общество
Определен один из главных очагов коронавируса в Европе
Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.