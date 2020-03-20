Коронавирус
Lenta.ruВ регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Общество
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран
В столице подтверждены еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших прилетели из европейских стран.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Энергетика
ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
Музыка
Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»
Футбол
«Бенфика» решила пожертвовать миллион евро на борьбу с коронавирусом
«Бенфика» выделит миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Здоровье
Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом.
Гаджеты
Google начала блокировать установку чужих мобильных приложений
Маунтин-Вью, США, 20 марта 2020, 11:29 — REGNUM Установку мобильных приложений на устройствах с операционной системой Android из сторонних источников начала блокировать компания Google.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Здоровье
Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса
Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Гаджеты
Появился график выхода тестовой и стабильной версий MIUI 12
Новая информация указывает на предполагаемый график запуска MIUI 12.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Футбол
Малком готов к вызову в сборную России
Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавирусной инфекции COVID-19 с 21 марта.