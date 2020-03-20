Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъ15:32

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

РБК15:25

В Киеве объявили режим ЧС из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:13

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Известия13:34

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Lenta.ru13:34

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

RT на русском13:15

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

ТАСС13:40
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета 00:28
Общество

Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран

В столице подтверждены еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших прилетели из европейских стран.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 12:27
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service 13:36
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 14:08
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM вчера в 01:14
Футбол

«Бенфика» решила пожертвовать миллион евро на борьбу с коронавирусом

«Бенфика» выделит миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Евро-футбол.ру 17:22
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
ФАН 18:34
Здоровье

Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом.
Москва 24 16:31
Гаджеты

Google начала блокировать установку чужих мобильных приложений

Маунтин-Вью, США, 20 марта 2020, 11:29 — REGNUM Установку мобильных приложений на устройствах с операционной системой Android из сторонних источников начала блокировать компания Google.
REGNUM 04:29
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Российская газета вчера в 07:23
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Evo-rus.com 11:30
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru 16:45
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Гаджеты

Появился график выхода тестовой и стабильной версий MIUI 12

Новая информация указывает на предполагаемый график запуска MIUI 12.
Srnsk 13:05
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Футбол

Малком готов к вызову в сборную России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Спорт-Экспресс 18:00
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
HotGeo 17 марта в 22:00
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавирусной инфекции COVID-19 с 21 марта.
RT на русском 18 марта в 15:45
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