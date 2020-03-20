Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.

Энергетика ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.

Армия и оружие КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Здоровье Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом.

Гаджеты Google начала блокировать установку чужих мобильных приложений Маунтин-Вью, США, 20 марта 2020, 11:29 — REGNUM Установку мобильных приложений на устройствах с операционной системой Android из сторонних источников начала блокировать компания Google.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Футбол Малком готов к вызову в сборную России Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.

Политика Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Политика В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».

Общество В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.