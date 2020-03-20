Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъ15:32

В Киеве объявили режим ЧС из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:13

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

ТАСС13:40

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Известия13:34

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Lenta.ru13:34

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

RT на русском13:15

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

РБК15:25
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru 09:28
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Общество

Мишустин рассказал о разработанных в России препаратах от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о разработанных в РФ вакцинах от коронавируса, пишет«Интерфакс».
Мой Брянск 09:21
Общество

Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Shraibikus News 03:21
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Политика

Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, раскритиковавшем его советы по борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 07:03
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Кино

DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

NewInform 05:02
Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников

Городской телеканал (Брянск) вчера в 17:08
Музыка

Чурикова: отмена Евровидения не навредит популярности Little Big

Отмена Евровидения не скажется на популярности Little Big за рубежом.
iReactor 18 марта в 10:13
Общество

В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус

В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Известия 11:52
Политика

ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 11:56
Гаджеты

Sony рассказала про характеристики PlayStation 5

Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.
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Здоровье

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Известия 15:56
Политика

США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 13:08
Общество

«Газпром» объявил о готовности организовать производство антисептиков

Как отметили в компании, есть возможность организовать такое производство на заводах «Газпрома» в сжатые сроки в необходимых масштабах.
РБК 16:01
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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