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Известия
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение.В источнике
С чего всё началось
Известия

Связанные онлайн-цепью: в регионах вырос спрос на бизнес-курсы

Поднятая целина По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале 2020 года спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия17:01
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Online47.ru

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

Online47.ru20:11
Экономика сегодня

Пандемия коронавируса привела к росту предпринимательской активности в РФ

Экономика сегодня21:01
URA.Ru

Жители регионов России отважились начать свой бизнес

URA.Ru20:44
ТАСС

«Известия»: в регионах России спрос на онлайн-курсы вырос на 16-25%

ТАСС20:42
Народные новости

Россияне стали чаще интересоваться бизнес-курсами

Народные новости21:34
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

Известия20:23
РЕН ТВ

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

РЕН ТВ19:13

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09