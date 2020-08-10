В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

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По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение.