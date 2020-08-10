Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение.В источнике
С чего всё началось
Известия

Связанные онлайн-цепью: в регионах вырос спрос на бизнес-курсы

В период пандемии в регионах спрос на обучающие онлайн-курсы вырос в среднем на 16–25% — в первую очередь это коснулось бизнес-направлений. В то же время в столице интерес к ним остался на прежнем уровне, сообщили опрошенные «Известиями» представители образовательных сервисов.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Жители из регионов стали покупать на четверть больше бизнес-курсов

Комсомольская правда01:08
Вечерняя Москва

Эксперты объяснили рост спроса на онлайн-курсы по бизнесу

Вечерняя Москва21:56
ТАСС

«Известия»: в регионах России спрос на онлайн-курсы вырос на 16-25%

ТАСС20:42
URA.Ru

Жители регионов России отважились начать свой бизнес

URA.Ru20:44
Online47.ru

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

Online47.ru20:11
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

Известия20:23
РЕН ТВ

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

РЕН ТВ19:13

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
10

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
92

Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17

Независимые журналисты голландского издания «Bonanza Media» обнародовали заявление полковника ВСУ, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского боинга MH-17 в Донбассе в 2014 году.
Вести Крым01:15
54

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
8

Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ01:23