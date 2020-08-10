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Известия
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение.В источнике
С чего всё началось
Известия

Связанные онлайн-цепью: в регионах вырос спрос на бизнес-курсы

В период пандемии в регионах спрос на обучающие онлайн-курсы вырос в среднем на 16–25% — в первую очередь это коснулось бизнес-направлений. В то же время в столице интерес к ним остался на прежнем уровне, сообщили опрошенные «Известиями» представители образовательных сервисов.
Известия17:01
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Mockva.ru

Россияне стали больше интересоваться бизнес-курсами

Mockva.ru22:32
Вечерняя Москва

Эксперты объяснили рост спроса на онлайн-курсы по бизнесу

Вечерняя Москва21:56
РЕН ТВ

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

РЕН ТВ19:13
ТАСС

«Известия»: в регионах России спрос на онлайн-курсы вырос на 16-25%

ТАСС20:42
Online47.ru

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

Online47.ru20:11
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

Известия20:23
URA.Ru

Жители регионов России отважились начать свой бизнес

URA.Ru20:44

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