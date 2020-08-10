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Известия
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение.В источнике
С чего всё началось
Известия

Связанные онлайн-цепью: в регионах вырос спрос на бизнес-курсы

Поднятая целина По данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале 2020 года спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия17:01
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Вечерняя Москва

Эксперты объяснили рост спроса на онлайн-курсы по бизнесу

Вечерняя Москва21:56
ТАСС

«Известия»: в регионах России спрос на онлайн-курсы вырос на 16-25%

ТАСС20:42
URA.Ru

Жители регионов России отважились начать свой бизнес

URA.Ru20:44
Народные новости

Россияне стали чаще интересоваться бизнес-курсами

Народные новости21:34
Online47.ru

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

Online47.ru20:11
Известия

В регионах на четверть вырос спрос на бизнес-курсы

Известия20:23
РЕН ТВ

В регионах России вырос спрос на бизнес-курсы

РЕН ТВ19:13

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
SpeedMeвчера в 12:38
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