Здоровье

РБКРБКВ регионах прошли пикеты в защиту медработников

По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек. Он сообщил, что в Сочи сотрудники центра «Э» задержали Юлию Волкову, председателя региональной организации «Альянс врачей».
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с чего всё началось
В Сочи полиция задержала двух участниц пикета: задержали председателя регионального отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову и врача Юлия Фрелих, об этом сообщала
 «Медиазона».
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В регионах прошли пикеты в защиту медработников

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