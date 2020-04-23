Общество
РИА НовостиВ 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.
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с чего всё началось
«В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время»,— говорится в сообщении Минкомсвязи.Коммерсантъвчера в 14:03
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
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Lenta.ru 03:37
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В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
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Znak.com 02:44
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В Калининградской области детские сады полностью откроют 12 мая.
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Газета.Ru вчера в 06:01
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Александр Овечкин заявил, что вернется в Россию по окончании карьеры
Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию.
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В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
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Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
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В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
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Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»
Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
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Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
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Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
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Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом
В борьбе с коронавирусом в ФРГ достигнут промежуточный успех, но ситуация в целом остается хрупкой, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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ВЦИОМ озвучил планы россиян проголосовать «за» поправки в Конституцию
Эксперты ВЦИОМ пришли к выводу, что, исходя из полученных данных, явка на голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля составила была минимум 52%.
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В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне
В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек.
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Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
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Компания AMD разрабатывает гибридный процессор Artic
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