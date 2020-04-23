Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

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Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.
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с чего всё началось
«В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время»,— говорится в сообщении
 Минкомсвязи.
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