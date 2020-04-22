Общество

Вести.RuВести.RuВ регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минкомсвязи.
Читать в источнике
Комментировать4,8K
с чего всё началось
«В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время»,— говорится в сообщении
 Минкомсвязи.
Коммерсантъвчера в 14:03

Подробнее о событии

Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России

Rambler News Serviceвчера в 13:24

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

РИА Новостивчера в 21:33

Более 20 регионов внедрят федеральную платформу для цифровых пропусков

ТАССвчера в 14:07

Систему цифровых пропусков внедряют в 21 регионе России. Смотрим, есть ли там Тюменская область?

ТюменьPROвчера в 13:29

Как уехать на дачу: 10 вопросов о пропусках в Москве и соседних регионах

РБК04:00

Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков

Интерфаксвчера в 13:23

Минкомсвязь: 21 регион внедрит платформу выдачи цифровых пропусков

Будущее России. Национальные проектывчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
748
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
63
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
63
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
551
Экономика

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 21 апреля в 09:11
12K
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
1
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
464
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
158
Здоровье

В Нижегородской области коронавирусом заболели более тысячи человек

Вчера в правительстве региона приводили оценку, согласно которой к концу недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области может составить около 1500.
РБК Нижний Новгород 05:03
23
Общество

Число зараженных COVID-19 в России снижается второй день подряд

Количество инфицированных COVID-19 в России снижается второй день подряд.
Газета.Ru 05:53
30
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
475
Наука

Физики наладили 30-метровую линию квантовой связи в турбулентных потоках воды

Физики с помощью протокола квантовой связи BB84 зашифровали сообщение и передали пучком света под водой с турбулентным течением на 30 метров.
N+1 06:08
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
59
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
239
Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
191
Экономика

Греф объяснил, почему заморозка вкладов россиян невозможна

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.
ФАН 21 апреля в 09:26
786
Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
145
Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,5K
Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Компания Gunvor, которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко, вернулась в число 20 крупнейших покупателей российской нефти по итогам прошлого года, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 06:09
4
Футбол

«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана

По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.
REGNUM 03:58
Наука

Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна

Существующие в нашей Галактике планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна.
Русская Планета 01:33
Армия и оружие

В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57

The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
10
Киберспорт

Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом

Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
2
Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru вчера в 08:44
14K
Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
363
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 21 апреля в 13:40
487
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
7
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
236
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное