с чего всё началось

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минкомсвязи.

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

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