Общество
Вести.RuВ регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минкомсвязи.
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с чего всё началось
«В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время»,— говорится в сообщении Минкомсвязи.Коммерсантъвчера в 14:03
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Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков
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Минкомсвязь: 21 регион внедрит платформу выдачи цифровых пропусков
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