Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ региональных штабах Навального проходят обыски

В штабах оппозиционера Алексея Навального в 39 городах проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале. «Медиазона» со ссылкой на сотрудников штабов заявила, что обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств).
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Леонид Волков
Везде главная цель — изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.
— Леонид Волков, российский политикДождь 01:06
с чего всё началось
Полиция пришла домой ко всем координаторам местных штабов Навального и их родственникам; а также к волонтерам штабов, написал
 в своем телеграм-канале соратник политика Леонид Волков.
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