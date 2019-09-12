с чего всё началось

Везде главная цель — изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.

В штабах оппозиционера Алексея Навального в 39 городах проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале. «Медиазона» со ссылкой на сотрудников штабов заявила, что обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств).

Политика Путин заявил, что слюнтяй не может быть главой государства Президент России Владимир Путин рассказал, какой человек не может быть главой государства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Политика В Польше оценили решение суда ЕС по OPAL Решение Европейского суда юстиции, которое огранило возможности «Газпрома» по использованию газопровода OPAL, выгодно для Польши.

Политика ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.

Интернет Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Хоккей «Трактор» отправится на выезд в Китай с задержкой в один день Из-за проблем с пропуском чартера в Китай «Трактор» отправится на выездные матчи против «Куньлуня» на день позже.

Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Происшествия В Конго из-за схода поезда с рельсов погибли 50 человек Поезд сошел с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Погибли не менее 50 человек, сообщает 12 сентября Reuters.

Происшествия Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».

Кино Кэмерон заявил, что «Аватар 2» поборется с фильмом «Мстители: Финал» Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который этим летом стал самым кассовым фильмом в мире, сообщает Deadline.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Авто Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ "В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.

Общество Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Политика В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Космос Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.

Хоккей Ургант высмеял Кузнецова из-за дисквалификации за кокаин Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.