Состоялся релиз Mortal Shell. Что о ней думают критики

Критики называют Mortal Shell бюджетной игрой в жанре souls-like, которая не пытается казаться чем-то иным, однако понимает привлекательность формулы и вносит в неё достаточно изменений, чтобы придать ей немного своей собственной индивидуальности.