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Evo-rus.com
Evo-rus.com

За сутки в Татарстане выявлено 28 новых случаев коронавируса

Из 28 человек 8 были госпитализированы.В источнике
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Город55.ру

В России COVID-19 нашли у 5 061 человека

Город55.ру15 августа в 04:23
Новый Калининград.Ru

В регионе за сутки выявлено 23 новых случая коронавируса

Новый Калининград.Ru16 августа в 03:30
ИрСити

114 новых случаев коронавируса выявили в Приангарье за сутки

ИрСити15 августа в 22:22
Ведомости

В России за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса

Ведомости03:36
MySLO.ru

В Тульской области выявлено 32 новых случая коронавируса за сутки

MySLO.ru15 августа в 03:42
Народные новости

Более 5 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Народные новости15 августа в 03:41
vtomske.ru

За сутки в Томской области выявили 51 новый случай COVID

vtomske.ru15 августа в 03:32

Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта».
Взгляд.ру06:04

Состоялся релиз Mortal Shell. Что о ней думают критики

Критики называют Mortal Shell бюджетной игрой в жанре souls-like, которая не пытается казаться чем-то иным, однако понимает привлекательность формулы и вносит в неё достаточно изменений, чтобы придать ей немного своей собственной индивидуальности.
Игромания.ру04:52
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Эксперт Forbes высоко оценил решения РФ в Арктике

Обозреватель американского журнала Forbes Майкл Пек сообщил, что российские военные собираются использовать специальные ракеты, чтобы пробивать дыры в Арктическом ледяном щите, а затем запустить свои баллистические ракеты с ядерным зарядом.
NewInformвчера в 12:49
3

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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