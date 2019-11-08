Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место

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