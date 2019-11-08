Хоккей
МонаВистаВ регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика
Лавров заявил об отказе РФ полностью ликвидировать ядерное оружие
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Известия 03:54
Авто
Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x
Новый купе-кроссовер Haval F7x, чей официальный выход на российский рынок состоялся в ноябре текущего года, неплохо «упакован» даже в базовой версии «Comfort».
АвтоВзгляд вчера в 12:43
Армия и оружие
«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами
Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания
Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
ФедералПресс вчера в 21:24
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
РБК вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 вчера в 16:12
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысили большинство фирм.
REGNUM 02:37
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.
Российская газета 02:03
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе—октябре
За первые десять месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении, до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ 00:48
Экономика
«Алроса» за 10 месяцев реализовала алмазы и бриллианты на $2,687 млрд
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-октябре 2019 года в стоимостном выражении составил почти 2,687 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:41
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Гаджеты
Смартфон Samsung W20 5G с гибким экраном представят 19 ноября
Компания Samsung готовит к выпуску свой второй складной смартфон под названием Samsung W20 5G.
MobiDevices 03:33
Политика
Бывший депутат Партии регионов предрек Украине энергетический коллапс
Большие проблемы с энергосистемой зимой 2019–2020 года предрек украинцам президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов, бывший депутат Верховной Рады (ВР) от Партии регионов Алексей Журавко 8 ноября на своей странице в Facebook.
Красная весна 00:43
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии
«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.
Известия 02:42