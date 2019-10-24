Всемирный банк опубликовал новый ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Армения занимает 47-е место среди 190 стран мира, что на шесть позиций хуже, чем в прошлом году.

В рейтинге Doing Business Армения опустилась на 6 позиций

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