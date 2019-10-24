Экономика
Rusarminfo.ruВ рейтинге Doing Business Армения опустилась на 6 позиций
Всемирный банк опубликовал новый ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Армения занимает 47-е место среди 190 стран мира, что на шесть позиций хуже, чем в прошлом году.
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Вернулись на круги своя: Армения ухудшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка
Sputnik Армениявчера в 04:09
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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