Всемирный банк опубликовал новый ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Армения занимает 47-е место среди 190 стран мира, что на шесть позиций хуже, чем в прошлом году.

В рейтинге Doing Business Армения опустилась на 6 позиций

Футбол Огненное интервью судьи Хусаинова: как его хотели убить, предлагали взятки и подставили в Израиле Огромное расследование «СЭ» Письмо 14-ти написали в Кремле — Давайте сразу к делу, — выдохнул я. — Та история в Израиле дорого вам обошлась.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Экономика Сумму прожиточного минимума сохранят должникам банков Документ предполагает сохранить сумму прожиточного минимума для людей, которые имеют долги перед банком, вне зависимости от размера задолженности.

Происшествия В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.

Футбол ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.

Здоровье В медвузах РФ могут увеличить число бюджетных мест В российских медицинских вузах могут увеличить число бюджетных мест, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Футбол Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси» The Telegraph сообщает, что он отклонил предложение о продаже в конце прошлого сезона.

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Футбол Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.

Армия и оружие В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.

Происшествия Росгвардия проверит подполковника на связь с Шакро Молодым Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.

Происшествия В Кузбассе медведь растерзал охотника В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Экономика Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн "Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Наука Здоровье мозга тесно связано со сном Американские исследователи пришли к выводу, что здоровье мозга тесно связано со сном.

Общество Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.

Общество Определены параметры новой накопительной пенсионной системы Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.

Космос Специальный корабль для космических туристов построят в России В России для космических туристов будет построен специальный корабль.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.