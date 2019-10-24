Экономика
Rusarminfo.ruВ рейтинге Doing Business Армения опустилась на 6 позиций
Всемирный банк опубликовал новый ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Армения занимает 47-е место среди 190 стран мира, что на шесть позиций хуже, чем в прошлом году.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде оценили сообщения китайских СМИ о сдерживающих США факторах
RT на русском 04:08
Футбол
Огненное интервью судьи Хусаинова: как его хотели убить, предлагали взятки и подставили в Израиле
Огромное расследование «СЭ» Письмо 14-ти написали в Кремле — Давайте сразу к делу, — выдохнул я. — Та история в Израиле дорого вам обошлась.
Спорт-Экспресс 18:18
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 17:01
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Экономика
Сумму прожиточного минимума сохранят должникам банков
Документ предполагает сохранить сумму прожиточного минимума для людей, которые имеют долги перед банком, вне зависимости от размера задолженности.
Невские Новости 23:10
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости 21:47
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 15:09
Здоровье
В медвузах РФ могут увеличить число бюджетных мест
В российских медицинских вузах могут увеличить число бюджетных мест, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Sibnovosti.ru 03:30
Футбол
Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»
The Telegraph сообщает, что он отклонил предложение о продаже в конце прошлого сезона.
Sport.ru 04:43
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Происшествия
Росгвардия проверит подполковника на связь с Шакро Молодым
Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.
URA.Ru 21:35
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 19:05
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru 20:14
Наука
Здоровье мозга тесно связано со сном
Американские исследователи пришли к выводу, что здоровье мозга тесно связано со сном.
МедиаПоток 12:13
Общество
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Общество
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Космос
Специальный корабль для космических туристов построят в России
В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
Псковское агентство информации вчера в 12:54
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости 18:53