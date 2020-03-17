В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер
Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков. В прошлом году лидером был Юникредит-банк, который опустился на вторую строчку.В источнике
С чего всё начиналось
«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.