Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
Ещё
США
Экономика
Ещё
Интересное
Экономика
Ещё
Политика
Экономика
Ещё
Общество
Экономика
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Экономика
Ещё
реклама
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер
Forbes
  • Forbes
  • DP.RU
  • Югополис
Смотрите также
Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков. В прошлом году лидером был Юникредит-банк, который опустился на вторую строчку.В источнике
Оценить
22
16
С чего всё начиналось
alt

100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes

«Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые.
Forbes 00:05 
Подробнее о событии
alt

В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер

Forbes 00:45 
alt

В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Коммерсантъ 02:17
alt

В рейтинге Forbes самых надежных российских банков сменился лидер

Ведомости 02:02
реклама
Главное