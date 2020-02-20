Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

Создатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России по версии Forbes. Ее состояние за год выросло на $400 млн, до $1,4 млрд, и она обогнала Елену Батурину, у которой по-прежнему $1,2 млрд.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи на территории ЕС через Wildberries.eu. Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн.
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